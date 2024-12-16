Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2024 23:40
sosyal calismaci maasi

1/4 olan bir sosyal çalışmacı hastanede ne kadar maaş alır ve ek aldığı ücretler nelerdir??

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