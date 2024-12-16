Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Aralık 2024 23:49
Üniversite Bekar Yeni Başlayan Teknisyen maaşı

Arkadaşlar konu hakkında bilgi sahibi olan varmı?.En düşük memur maaşı 40 k olmuşken neden bana 39 küsür para yatıyor bilgisi olan var mı?Acaba maaşım yanlış mı hesaplanıyor

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