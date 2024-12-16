Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2024 23:55
Üniversite Bekar Yeni Başlayan Teknisyen maaşı

Arkadaşlar en düşük 657 'ye tabi memur maaşı ne kadar oldu acaba bilgisi olan varmı.Ben üniversitedeyim teknik kadrodayım 39 yatıyor ama sözde en düşük memur maaşı 40 k niye böyle yatıyor bide teknik kadroda olmama rağmen


E.Kayı Han
Editor
17 Aralık 2024 00:53

En düşük memur maaşı derken evli, iki çocuklu, eşi çalışmayan 4/1 inde bulunan memuru söylüyorlar.

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