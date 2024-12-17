Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Aralık 2024 00:24
7433 sayılı kanun kapsamında eş durumu hakkı?

eşim ve ben çevre şehircilik bakanlığına bağlı aynı kurumda görev yapıyoruz. ben 8 yıldır görev yapmaktayım eşim ocak 2022 de sözleşmeli olarak atandı ve 2023 yılında 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş yaptı. ekim ayında eş durumu tayin talebimiz ret edildi. sebep aslında 7433 sayılı kanun kapsamında 4 yıl çalışma süresi ve bulunduğu yerdeki personel ihtiyacı denildi.

araştırdığımız kadarıyla kasım 2022 den sonra başlayanlar için 4 yıl şartı olduğu yönünde bilgi olmakla birlikte 3 yıl çalışma zorunluluğu +1 yıl da memur kadrolarına atandığı ile ilgili olarak adaylık süresi yönünde bilgi karışıklılığı söz konusu.

detaylı olarak bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi? ne tür çözüm yolu bulabiliriz bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

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