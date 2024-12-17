Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Aralık 2024 07:45
Doçentlik Kriterinde KİTAP

Sosyal Bilimler Doçentlik Kriterinde, kitap puanının sadece 5 olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna karşın Edebiyat-Fililoji, İlahiyat ve Hukukta yeniden 20 puana yükseltilmişti. Sizce Sosyal bilimlerde, en az 2 yıllık hazırlık, çaba isteyen kitabın sadece 5 puan olması doğru mu? Bu hususta, ileride düzeltme yapılır mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri50dli arş. Gör. Yeterlik sonrası geri çağırılma

Sözlük

meze 2 kaplan vs aslan 1 Bugün olanlar 4 buldum buldum 2 floranbant 1 stalin 1 bitcoin 2 rasim ozan kütahyalı 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 deprem anında kaçmak 2

Son Haberler

Taksiciler yasal düzenleme istiyorAFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor!Bayrampaşa'da feci ölüm: İki arkadaş 10 metreden betona düştü!FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon: 17 gözaltıİzmir'de suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)