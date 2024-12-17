Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 08:48
Halkbank'ın daha ne kadar kötü bir banka olabileceği hakkında

BORCU ÖDEMEYİNCE MOBİLE GİRİŞ YAPILMIYOR DİĞER HİÇBİR BANKADA YOK BU OLAY


mimarmuhendis
Şef
17 Aralık 2024 08:50

Bi yanlışınız olmasın, borç ödemek için gireceğiz belki o nasıl olacak


murat_326
Şube Müdürü
17 Aralık 2024 09:08

Bu bankanın faizde yüksek 5,evet sıkıntıları var


bilgisayartekniker
Aday Memur
17 Aralık 2024 09:11

bankanın yaptığı iş bu hocam durumla başka karşılaşan varsa yazabilirler maaş bankası üstelik

mimarmuhendis, 4 saat önce

Bi yanlışınız olmasın, borç ödemek için gireceğiz belki o nasıl olacak


E.Kayı Han
Editor
17 Aralık 2024 10:28

Bunu daha önce de duymuştum. Çok saçma bir uygulama.


debug
Genel Müdür
17 Aralık 2024 11:03

Bunu bi arkadaş daha yazmıştı... Yine fikrimi söyleyeyim. Bence yasal olarak oldukça sıkıntılı bir durum. kamu hizmeti veren kurumlar öyle keyfine göre sen bunu kullan sen kullanma diyemez. Borç gecikmesindeki yasal prosedürler bellidir. Konuyla ilgili BDDK'ya ve BTK'ya şikayet yazın. Olumlu dönüş alamazsanız dava açabilirsiniz ki bence kazanma ihtimaliniz yüksek.

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