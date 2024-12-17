Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 08:48
HALKBANKIN DAHA NEKADAR KÖTÜ BİR BANKA OLABİLECEĞİ HK.

BORCU ÖDEMEYİNCE MOBİLE GİRİŞ YAPILMIYOR DİĞER HİÇBİR BANKADA YOK BU OLAY


mimarmuhendis
Şef
17 Aralık 2024 08:50

Bi yanlışınız olmasın, borç ödemek için gireceğiz belki o nasıl olacak


murat_326
Şube Müdürü
17 Aralık 2024 09:08

Bu bankanın faizde yüksek 5,evet sıkıntıları var


bilgisayartekniker
Aday Memur
17 Aralık 2024 09:11

bankanın yaptığı iş bu hocam durumla başka karşılaşan varsa yazabilirler maaş bankası üstelik

mimarmuhendis, 51 dk. önce

Bi yanlışınız olmasın, borç ödemek için gireceğiz belki o nasıl olacak

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