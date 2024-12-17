Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Aralık 2024 08:55
Danıştay'dan DHMİ hakkında yeni "Yürütmeyi Durdurma Kararı"

DANIŞTAY

ELEKTRONİK eğitimi ve ATSEP lisansını 1. gruptan tazminat almak için KRİTER olmaktan çıkarmıştır.

2021 yılında verdiği karar ile

*1-?... Eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olup&#894; ... " ibarelerini iptal etmiş ve

*2-Elektrik ve makine/motor personeline de (Mesleki pozisyonlarına paralel olarak) Ek-1 sayılı Cetvelde elektronik personeli için belirlenmiş olan havacılık tazminatı oran ve usulünün aynen uygulanmasına." *karar verilmişti.

2024 yılında verdiği karar ile de

?*Eğitimini MÜNHASIRAN ELEKTRONİK alanında yapmış ve *ATSEP Lisansını haiz olup? ibarelerinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

ARTIK

*Elektrik ve makine/motor personeline de (Mesleki pozisyonlarına paralel olarak) Ek-1 sayılı Cetvelde elektronik personeli için belirlenmiş olan havacılık tazminatı oran ve usulünün aynen uygulanmasının önünde bir ENGEL KALMAMIŞTIR.

DHMİ Genel Müdürlüğü

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununa uygun olarak Danıştay kararının tam anlamıyla uygulanacağı şekilde 4035 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı Ek-1 ve Ek-5 dağıtım tablosunda A-Personel maliyetleri tamamen karşılanan (1.grup) tablosunda gerekli değişiklikleri yaparak

Elektrik personeline de Elektronik personeli için belirlenen orandan havacılık tazminatı ödenmelidir.

Alıntıdır (Havelted)


Aer0nautical
17 Aralık 2024 09:25

temdit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp yeniden öne sürülen aynı muhabbet, hani nerde mahkeme kararını açıklayın diye sorulduğunda ise hiçbir cevap yok. Baydınız

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