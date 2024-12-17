Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 08:57
Memurlara Yapılacak Olan Zam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: - Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz ve bu programa başladığımızdan bu yana da değişmedi. 2024'te, bakın, enflasyon şu anda yüzde 47. Bu yıl en düşük memur maaşı artışı yüzde 78. Bakın, enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 67 arttı, enflasyonunun 1,5 katı. Yani demek istiyor ki memurlar boşuna ek zam falan beklemesin çünkü gereken artışları yapıp enflasyona ezdirmedik.

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