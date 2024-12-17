Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 08:58
bizlere neden değer verilmiyor..

Adalet Bakanlığı personeli olarak adliyeler. ceiza infaz kurumları, denetimde serbestlik çalışanları olarak bizler önce birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. birbirimize karsı saygı. sevgi. hoşgörü içinde bulunmalıyız. zor günlerimizde kenetlenmeli ve destek olmalıyız.. mobinge birlikte dik durmalıyız kısacası biz olmalıyız. ben oldugumuz sürece mesafe kat edemeyiz.. bir cte personelinin çocugu sma hastası % 74 ü ihtiyacın karsılanmış cte olarak 80 bin kisiyiz bakanlık olarak 300 000 kisiyiz. birer sigara parasına bir çocugunu hayatına dokunabiliriz.. enpatı yapalım bu çocuk bizim çocugumuz olsun.. maddiyatı bırakan psikolojik olarak kisi biter.. çaresizlik zordur. kan vermeyen bir insanın kan ihtiyacı yaşaması gibi.. insan anlaması için illa yaşaması mı lazım.. birlikten kuvvet doğar.. siz kendinize değer vermezseniz kimse size değer vermez.. ya değer sizsiniz.. ya değersizsiniz.....saygılarımla.. sma hastası erzurum cezaevi personeilimız oğlu yunus emre turan bizlerin yardımları ile yaşasın.. hayat bulsun..


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
17 Aralık 2024 09:17

Çalışmayanın işi çalışana verildiği bir kurumda kimse kimseye destek olmaz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank Ek HesapVakıfbank promosyon güncellemesiKredi Ek hesap Kredi Kartı Borçları15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Sağlık mazereti nedeniyle atamaBiraz Dertleşelim. Unvan değişkliği ile atanan personelde zorunlu hizmet süresiOnur kırıcı sözler hk.Yargıtaya tayin isteyebilir miyim?Sendika neden var ? Haklarımız neden yok ?

Sözlük

candan erçetin 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 piri reis 1 rasim ozan kütahyalı 1 kaplan vs aslan 1 buldum buldum 2 geçmişle hesaplaşma 3 stalin 1 deprem anında kaçmak 2 meze 2

Son Haberler

Taksiciler yasal düzenleme istiyorAFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor!Bayrampaşa'da feci ölüm: İki arkadaş 10 metreden betona düştü!FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon: 17 gözaltıİzmir'de suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)