Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Aralık 2024 09:19
İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme tercihleri hakkında

Merhabalar, sağlık bakanlığı iller arası yer değiştirme mevzuatında "tercih sırasına bakmadan hizmet puanına göre atama yapılır" şeklinde bir ibare var ama bu ne anlama geliyor acaba? TUS'taki gibi bir sistem mi yoksa mesela benim 10 bin hizmet puanıyla 1. sıraya yazdığım yere 11 bin hizmet puanı olan ikinci sıraya yazan biri girebiliyor mu benim yerime eğer ilk tercihi tutmadıysa?


kurumlararasigecis00
Aday Memur
17 Aralık 2024 09:34
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