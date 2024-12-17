Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 09:19
BES-AR: 2024 Kasım ayı Yoksulluk Sınırı 78 bin 617 lira olmuştur. MEMURSEN üyeleri bu eser sizin!

BES-AR: 2024 Kasım ayı Yoksulluk Sınırı 78 bin 617 lira olmuştur.

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