KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Aralık 2024 09:45
KPSS de 80 90 puan almış adaylar ın Mülakatta elenmesini önlemek

KPSS de 80 90 puan almış adaylar ın Mülakatta elenmesini önlemek için yapılması gereken

1) öğretmen , memur , muhendis vbg personeli lerden sınava katılmak için müracaat edenleri ilk önce mülakat sınavına alarak bunların mesleklerini yapabilecek yetkinlikte olup olmadıkları mülakat komisyonlarınca belirlenir

2)mülakat komisyonlarınca belirlenen kişiler arasından Atama yapılacak memur sayısının iki katı Yazılı sınava tabi tutulur

Böylece KPSS sonucuna göre adil atama yapılmış olur

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