Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Aralık 2024 10:01
Yönetici iken ii içi öğretmen tayinlerine müracat

a ilinde yönetici iken b ilinin k ilçesine öğretmen olarak atandım. k ilçesindeyken idarecilikten ayrılanlara verilen yöneticiliğe dönme hakkıyla b ilinin z ilçesinde yönetici olarak devam ediyorum. idareci iken il içi isteğe bağlı öğretmen atamalarına en erken ne zaman müracaat edebilirim.

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