Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Aralık 2024 10:07
Becayiş hakkında

Arkadaşlar kolay gelsin. GSB de 1 yıl 2 ay sözleşmeli büro personeliyim. Kendi ilimden becayiş buldum fakat il müdürümüz beni göndermeyeceğini memnun olduğunu söyledi. fakat benimde düğünüm var maddi olarak kendi ilimde aile evinde yaşayıp maddi olarak rahatlatacak düğüne kadar. acaba böyle bir şey de ne yapmalıyım bakanlığa mı gitmeliyim ? il müdürünün dilekçe mi kabul etmeme durumu var mı?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Aralık 2024 10:53

Sözleşmelilerde 3 +1 kuralı nedeniyle yer değişikliği mümkün değil diye biliyorum. Adı becayiş de olsa kanuna aykırı maalesef.

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