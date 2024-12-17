Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 10:08
Becayiş hakkında

Arkadaşlar kolay gelsin. GSB de 1 yıl 2 ay sözleşmeli büro personeliyim. Kendi ilimden becayiş buldum fakat il müdürümüz beni göndermeyeceğini memnun olduğunu söyledi. fakat benimde düğünüm var maddi olarak kendi ilimde aile evinde yaşayıp maddi olarak rahatlatacak düğüne kadar. acaba böyle bir şey de ne yapmalıyım bakanlığa mı gitmeliyim ? il müdürünün dilekçe mi kabul etmeme durumu var mı?

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