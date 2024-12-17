Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
17 Aralık 2024 10:10
Bilgisayar ile alakalı tüm sorularınızı bu başlık altına yazabilirsiniz

Tüm bilgisayar sorunlarını yazarak buradan birbirimize yardımcı olabiliriz.

Çok Yazılan Konular

Arızalı dosyaları tamir et

Sözlük

kalp çarpıntısı 2 kaplan vs aslan 1 bitcoin 2 ulu cami 1 ve kevaibe etraba 1 buldum buldum 2 deprem anında kaçmak 2 geçmişle hesaplaşma 3 meze 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 29

Son Haberler

Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i ziyaret ettiYapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldıÖğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 13 yaralıAYM'den 10 siyasi parti için 'hesaplar uygun' kararıAYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)