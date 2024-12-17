tıbbi sekreterlik mi paramedik mi

arkadaşlar merhaba ben hem paramedik hem de tıbbi sekreterlik mezunuyum. tdsnin daha rahat olması açısından atama tercihlerimi düşünceye aldım sizce hangi meslegi seçmeliyim bu meslek içinde olanlar veya tanıdıkları olanlar bana yardımcı olabilir mi kpss puanım 87,76 büyük ihtimalle ilk alımda tds gelir 2. alımda da paramedik gelir

arkadaşlar merhaba ben hem paramedik hem de tıbbi sekreterlik mezunuyum. tdsnin daha rahat olması açısından atama tercihlerimi düşünceye aldım sizce hangi meslegi seçmeliyim bu meslek içinde olanlar veya tanıdıkları olanlar bana yardımcı olabilir mi kpss puanım 87,76 büyük ihtimalle ilk alımda tds gelir 2. alımda da paramedik gelir