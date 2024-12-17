Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Aralık 2024 10:23
unvan değişikliği
merhaba ben cerrahi tekniker olarak atandım ,dgs ile hemşireliğe geçiş yaptım .Merak ettiğim şey,unvan değişikliğiyle hemşireliğe geçiş yaparsam tekrar kpss ye girmem gerekiyor mu

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