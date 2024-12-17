Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 10:49
Memurlar.net neden memurların yanında değil ?

Bu ülkede torpilli taşeron olup kadro alanlar ve torpille sözleşmeli personel olan belediye personelleri (kadro alanlar) sds gibi inanılmaz haklar alırken, emeğiyle memur olmuş olanlar yolu, yemeği bile cebinden ödüyor.Kamu işçilerine gelince hükümet bütçe sıkıntısını dile getirmezken memurlara neden vermiyor.Memurlar.net siz memur sayfasısınız bizim yanımızda olmanız gerekirken neden refah payını dile getirmiyorsunuz ? Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.


satac123
Daire Başkanı
17 Aralık 2024 11:20

Mamaları kesilmesin diye.


falancaolsun
Memur
17 Aralık 2024 11:38
Son birkaç yıldır öğretmenlerle kafayı bozdu. Hatta o kadar bozdu ki öğretmenlere ekonomik krizin ortasında 10-12 bin TL ilave zam yaptırdılar sinsi sinsi

MrErsin
Aday Memur
17 Aralık 2024 11:44

otlandıkları yeri niye bıraksınlar k, haybeden akıyor zaten..


musa1992
Şef
17 Aralık 2024 11:46

yazacak çok şey var da ya hapse girmekten ya da hesabımı banlarlar diye yazamıyorum

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