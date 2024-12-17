Memurlar.net neden memurların yanında değil ?

Son birkaç yıldır öğretmenlerle kafayı bozdu. Hatta o kadar bozdu ki öğretmenlere ekonomik krizin ortasında 10-12 bin TL ilave zam yaptırdılar sinsi sinsi

Son birkaç yıldır öğretmenlerle kafayı bozdu. Hatta o kadar bozdu ki öğretmenlere ekonomik krizin ortasında 10-12 bin TL ilave zam yaptırdılar sinsi sinsi