Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 10:56
Eksik Maaş ve Geç Sigorta Girişi

Merhaba arkadaşlar,

2 sorum vardı. Bilenler varsa lütfen yardımcı olsun.

1) Geçtiğimiz ayın 4b'li olarak atandım. Fakat aynı gün sigortamı yapamadılar ve 2 gün sonrasında başlattılar. Bu yüzden 2 günlük eksik yattı. Ne yapabilirim?

2) 2 günlük eksik haliyle 12 günlük çalışmam var kasım ayında. Aralık maaşına göre hesapladığımda 1500 liralık eksik çıkıyor. Tam olmayan aylarda maaş nasıl hesaplanıyor?


E.Kayı Han
Editor
17 Aralık 2024 11:22

12 günlük çalışmam var diyorsanız siz ayın ikisinde işe başlamışsınız demektir. Maaşlar ayın 15 ile 14 ü arasında olacak şekilde hesaplanır.

2 gün eksik aldığınız kısma gelince. Sigorta girişini yapamadıklarından ceza yememek için sizi 2 gün geç başlatmışlar. Burada sizin bir kusurunuz yok tamamen maaş mutemedi ile alakalı bir durum.

Dilekçe yazın durumu açıklayın ve eksik 2 gün için ödeme talep edin.


pasa0606
Aday Memur
17 Aralık 2024 12:17

1) Kasım- Aralık dönemi 12 gün. Normal maaşım 39 bin.

(39/30)*12 yapınca çıkan sonuç ile ödenen arasında fark var. Başka türlü mü hesaplanıyor?

2) Evet. 2 gün geç giriş yapıldı. İlk gün imzaladığım işe giriş kağıdını atmışlar. 2 gün sonra yani sigortanın başlatıldığı gün yeniden imzalttılar. Ben farklı bir evrak zannediyordum. Onu dosyaya eklemişler. İtiraz etsem sonuç olur mu?

E.Kayı Han, 2 saat önce

12 günlük çalışmam var diyorsanız siz ayın ikisinde işe başlamışsınız demektir. Maaşlar ayın 15 ile 14 ü arasında olacak şekilde hesaplanır.

2 gün eksik aldığınız kısma gelince. Sigorta girişini yapamadıklarından ceza yememek için sizi 2 gün geç başlatmışlar. Burada sizin bir kusurunuz yok tamamen maaş mutemedi ile alakalı bir durum.

Dilekçe yazın durumu açıklayın ve eksik 2 gün için ödeme talep edin.


pasa0606
Aday Memur
17 Aralık 2024 12:56

Benim de durumum böyle. Arkadaşla neredeyse aynı

pasa0606, 47 dk. önce

1) Kasım- Aralık dönemi 12 gün. Normal maaşım 39 bin.

(39/30)*12 yapınca çıkan sonuç ile ödenen arasında fark var. Başka türlü mü hesaplanıyor?

2) Evet. 2 gün geç giriş yapıldı. İlk gün imzaladığım işe giriş kağıdını atmışlar. 2 gün sonra yani sigortanın başlatıldığı gün yeniden imzalttılar. Ben farklı bir evrak zannediyordum. Onu dosyaya eklemişler. İtiraz etsem sonuç olur mu?


Halill70
Aday Memur
17 Aralık 2024 13:00

Çalıştığım yer 2 katlı küçük bir bina. Tek çalışan var muhasebe de o da bilmiyor. Bana 2 gün rapor al işe gelme, maaşından kestirmeyelim aynı olur dedi. Normalde 4b'li memur 2 gün raporlu olunca maaşı mı kesiliyor?

E.Kayı Han, 2 saat önce

12 günlük çalışmam var diyorsanız siz ayın ikisinde işe başlamışsınız demektir. Maaşlar ayın 15 ile 14 ü arasında olacak şekilde hesaplanır.

2 gün eksik aldığınız kısma gelince. Sigorta girişini yapamadıklarından ceza yememek için sizi 2 gün geç başlatmışlar. Burada sizin bir kusurunuz yok tamamen maaş mutemedi ile alakalı bir durum.

Dilekçe yazın durumu açıklayın ve eksik 2 gün için ödeme talep edin.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eksik Maaş ve Geç Sigorta GirişiSözleşmeliye kadroEstetik için sağlık raporu alındığında uzun vadeli (2 hafta kadar) bunu önceden amire bildirmeli mi Kadro Almak İstemeyenler 4B'liye ne olacak.

Sözlük

piri reis 1 Deprem 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 29 buldum buldum 2 kalp çarpıntısı 2 meze 2 bitcoin 2 stalin 1 ve kevaibe etraba 1 ulu cami 1

Son Haberler

Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i ziyaret ettiYapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldıÖğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 13 yaralıAYM'den 10 siyasi parti için 'hesaplar uygun' kararıAYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)