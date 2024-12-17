Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Aralık 2024 10:59
Eksik Maaş ve Geç Sigorta Girişi

Merhaba arkadaşlar,

2 sorum vardı. Bilenler varsa lütfen yardımcı olsun.

1) Geçtiğimiz ayın 4b'li olarak atandım. Fakat aynı gün sigortamı yapamadılar ve 2 gün sonrasında başlattılar. Bu yüzden 2 günlük eksik yattı. Ne yapabilirim?

2) 2 günlük eksik haliyle 12 günlük çalışmam var kasım ayında. Aralık maaşına göre hesapladığımda 1500 liralık eksik çıkıyor. Tam olmayan aylarda maaş nasıl hesaplanıyor

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