Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Aralık 2024 11:08
doçentlik yardım
arkadaşlar merhaba alanım Multidisipliner bir alan bu nedenle doçentlik başvurumu yaparken bütün yayınlarımı sisteme yüklenmesem (yani puanlandirmasam) bir sıkıntı olur mu ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

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