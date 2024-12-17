doçentlik yardım

arkadaşlar merhaba alanım Multidisipliner bir alan bu nedenle doçentlik başvurumu yaparken bütün yayınlarımı sisteme yüklenmesem (yani puanlandirmasam) bir sıkıntı olur mu ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

arkadaşlar merhaba alanım Multidisipliner bir alan bu nedenle doçentlik başvurumu yaparken bütün yayınlarımı sisteme yüklenmesem (yani puanlandirmasam) bir sıkıntı olur mu ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.