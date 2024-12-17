Muvafakat yazım geldi şimdi ne yapmalıyım?

Arkadaşlar merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesine nakil olmak için dilekçe vermiştim, İnsan Kaynakları ile görüşme gerçekleştirdim ve 1 ay sonra Muvafakat yazım geldi aynı gün şu an çalıştığım belediye istenilen bilgileri gönderdi. Bu aşamadan sonra ne yapmam gerekiyor? Bu süreç ne kadar sürer? Daha önce İBB'ye nakil olan birisi var mı? Zamanla yarıştığım için süreç uzun sürecekse eğer ne yapmam gerekir?

İlk defa böyle bir süreçten geçtiğim için bir bilgim yok yardımcı olabilir misiniz.