Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Aralık 2024 11:10
Muvafakat yazım geldi şimdi ne yapmalıyım?

Arkadaşlar merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesine nakil olmak için dilekçe vermiştim, İnsan Kaynakları ile görüşme gerçekleştirdim ve 1 ay sonra Muvafakat yazım geldi aynı gün şu an çalıştığım belediye istenilen bilgileri gönderdi. Bu aşamadan sonra ne yapmam gerekiyor? Bu süreç ne kadar sürer? Daha önce İBB'ye nakil olan birisi var mı? Zamanla yarıştığım için süreç uzun sürecekse eğer ne yapmam gerekir?

İlk defa böyle bir süreçten geçtiğim için bir bilgim yok yardımcı olabilir misiniz.


pekgozenes
Aday Memur
17 Aralık 2024 11:20

kendine ev bak istanbuldan bunun dışnda bişey yapman gerekmiyor..2 haftaya ilişik kesip gidersin


Knncl
Aday Memur
17 Aralık 2024 11:58

Senin bir şey yapmana gerek yok. Kurumlar kendi aralarında yazışma yapacaklar ve ilgili belgeleri birbirlerine posta yoluyla gönderecekler. Sen sadece süreci yakından takip edeceksin. Sık sık ibb insan kaynaklarını arayıp durum hakkında bilgi alacaksın. En son belediye başkanı nakil belgesini imzaladıktan sonra sana tebliğ edip senden de imza alacaklar. sonrası prosedür işlemleri.

kendi kurumun muvafakat verdikten sonra çok uzun sürmüyor. 2 hafta veya 1 ay civarında sürebilir. o süre değişkenlik gösteriyor. sıralı yöneticilerin belgeleri imzalama hızıyla ilgili. isteseler 1 günde de yaparlar. süreci takip et.

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