Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 11:43
Asgari ücret tahmini 22500 tl

Benim şahsi düşüncem asgari ücret 22500 olacak.


ferit0707
Daire Başkanı
17 Aralık 2024 12:18

muhtemelen 22-23 aralığı olacak beklenti de bu yönde


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
17 Aralık 2024 12:28

Asgari ücret 22500 gibi olur.


TheLastAirbender
Şef
17 Aralık 2024 13:02

21.500-22500 arası


Thalesemre
Genel Müdür
17 Aralık 2024 13:02

22500 ile 23000 bandında olur.

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