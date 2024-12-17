Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Aralık 2024 11:48
Görevde Yükselme İçin Kadro Açılması

Kolay gelsin belediyemizde yıllardır Tekniker kadrosuna alım olmuyor ve ben teknisyen olarak girmiştim ama tekniker olarak mezun oldum 4 yıl önce. beledeiyeme bu kadroyu açın diye nasıl bir dilekçe yazabilirim bir bilgisi olan veya dilekçe örneği olan var mı ?

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