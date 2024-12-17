Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Aralık 2024 11:54
Memurlar.net ve reklamların dansı

Son zamanda belli ki memurlar.net ailesinin reklam sayısında hızlı bir artış olduğu. Allah daha fazla versin ama bir haber okuyamıyoruz. Ekranda reklamlar dans ediyor adeta. Buna bir çözüm bulunmalı. Asgari ücret artışından sonra en fazla dikkatimi çeken konu.

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