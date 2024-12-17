Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 12:25

Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?

Bu ankete 39 dakikada, 4 kişi oy kullandı


Thalesemre
Genel Müdür
17 Aralık 2024 13:01

Sıkı para politikası varken refah payı verilmesi biraz zor gibi.

Toplam 1 mesaj

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