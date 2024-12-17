Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Aralık 2024 12:31
Özel harekat tazminatı tüm birimlere verilmeli

Özel Harekata verilen tazminatın tüm personele şube birim farketmeksizin verilmesi kanaatindeyim.

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