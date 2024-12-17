Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 12:45
İNFAZ KORUMA MEMURU GECE CALIŞAMAZ RAPORU ALIP KURUMA İBRAZ EDİP . MÜDÜR BEN UYGUN GÖRMÜYORUM DİYİP,

Arkadaşlar merhaba bir ceza infaz kurumunda , infaz koruma memuru olarak calışıyorum ve rahatsızlıklarımdan dolayı geceleri zorlandıgım gibi ertesi günleride 48 60 saat arası uyuyamıyorum ve bu saglıgımı ciddi anlamda etkiliyor. Bu sebeple saglık raporu aldım . Müdür beye sundum tek hekim olmaz dedi. 3 hekim gerekir dedi. Onuda getirdim kendisine sundum . Özel Hastaneden rapor kabul olurmu gibi bir cevap verdi. Ve inceleyecegini haber verecegini söyledi. Yakın tarihte kendisine tekrardan durumla ilgili soru yönelttigimde , UYGUN GÖRMÜYORUZ Gündüze geçmedi dedi . BÖYLE BİR HAKKI VARMIDIR KURUM AMİRİNİN . SAĞLIK SEBEBİNİ GÖZ ARDI EDİP VE BİR SÜRÜ KURUMDA EMSALLERİ OLDUGU HALDE . MERAK EDİYORUM CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

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