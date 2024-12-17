Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 12:45
İnfaz koruma memuru gece çalışamaz raporu alırsa

Arkadaşlar merhaba bir ceza infaz kurumunda , infaz koruma memuru olarak calışıyorum ve rahatsızlıklarımdan dolayı geceleri zorlandıgım gibi ertesi günleride 48 60 saat arası uyuyamıyorum ve bu saglıgımı ciddi anlamda etkiliyor. Bu sebeple saglık raporu aldım . Müdür beye sundum tek hekim olmaz dedi. 3 hekim gerekir dedi. Onuda getirdim kendisine sundum . Özel Hastaneden rapor kabul olurmu gibi bir cevap verdi. Ve inceleyecegini haber verecegini söyledi. Yakın tarihte kendisine tekrardan durumla ilgili soru yönelttigimde , UYGUN GÖRMÜYORUZ Gündüze geçmedi dedi . BÖYLE BİR HAKKI VARMIDIR KURUM AMİRİNİN . SAĞLIK SEBEBİNİ GÖZ ARDI EDİP VE BİR SÜRÜ KURUMDA EMSALLERİ OLDUGU HALDE . MERAK EDİYORUM CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM.


Cekoooo
Aday Memur
17 Aralık 2024 13:27

kamu kurum ve kuruluşları kanun tüzük ve yönetmeliklere göre yönetilir. amirin iznine bırakılan konularda bellidir. senin raporuna inanmıyorsa hakem heyetine raporunu sevk edebilir onun dışında raporunu işleme koymak zorundadır. ilgili yerlere şikayet edebilirisin.


horageçti
Şef
17 Aralık 2024 13:30
bakanlığa dilekçe yazıp cevah alabilirsin ceza tevkifevleri genel müdürlüğüne

mobingmagduru
17 Aralık 2024 13:47

Müdür Beye dilekçeme yazılı olarak cevap vermesini talep ettim. Ne yazısı ne cevabı diyor konuşmaya tenezzül bile etmiyor .Ciddi anlamda stres altındayım. Ama Öncelikle ilglili komisyona gidecegim . Sonrasında bakanlığı hiçbirşey olmadı cimere yazmayı düşünüyorum.

Cekoooo, 3 saat önce

kamu kurum ve kuruluşları kanun tüzük ve yönetmeliklere göre yönetilir. amirin iznine bırakılan konularda bellidir. senin raporuna inanmıyorsa hakem heyetine raporunu sevk edebilir onun dışında raporunu işleme koymak zorundadır. ilgili yerlere şikayet edebilirisin.


mobingmagduru
17 Aralık 2024 13:48

Personel Daireyemi yazmam gerekir yoksa , Sağlık Daireyemi? Bilgisi olan yardımcı olabilirmi

horageçti, 3 saat önce
bakanlığa dilekçe yazıp cevah alabilirsin ceza tevkifevleri genel müdürlüğüne

horageçti
Şef
17 Aralık 2024 14:24
ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğüne o yerine ulaşır sana dönüş olur olumlu yada olumsuz

Cekoooo
Aday Memur
17 Aralık 2024 14:38

sıralı amirlerini atlama yoksa ayrı bir disiplin soruşturması geçirebilirsin. dilekçeyle başvur dilekçeni kabul etmiyorsa gerekirse posta yoluyla yolla dilekçeni elinde her zaman için resmi bir evrak olsun. dilekçe kanuna göre 30 gün içinde cevaplamak zorunda. alacağın cevaba istinaden bir üst makama dilek ve şikayetlerin ile başvur.

mobingmagduru, 2 saat önce

Müdür Beye dilekçeme yazılı olarak cevap vermesini talep ettim. Ne yazısı ne cevabı diyor konuşmaya tenezzül bile etmiyor .Ciddi anlamda stres altındayım. Ama Öncelikle ilglili komisyona gidecegim . Sonrasında bakanlığı hiçbirşey olmadı cimere yazmayı düşünüyorum.


mobingmagduru
17 Aralık 2024 14:45

Bilerek ve isteyerek kasti bir şekilde yapıyor zaten. Ama bu 30 GÜN cok uzun bir zaman. Sağlıgım acısından problem yaşayabilirim. Bunun başka bir çözüm yolu yokmudur.

Cekoooo, 1 saat önce

sıralı amirlerini atlama yoksa ayrı bir disiplin soruşturması geçirebilirsin. dilekçeyle başvur dilekçeni kabul etmiyorsa gerekirse posta yoluyla yolla dilekçeni elinde her zaman için resmi bir evrak olsun. dilekçe kanuna göre 30 gün içinde cevaplamak zorunda. alacağın cevaba istinaden bir üst makama dilek ve şikayetlerin ile başvur.


mobingmagduru
17 Aralık 2024 14:47

Uyaptan göndersem olurmu dilekçemi.

Cekoooo, 1 saat önce

sıralı amirlerini atlama yoksa ayrı bir disiplin soruşturması geçirebilirsin. dilekçeyle başvur dilekçeni kabul etmiyorsa gerekirse posta yoluyla yolla dilekçeni elinde her zaman için resmi bir evrak olsun. dilekçe kanuna göre 30 gün içinde cevaplamak zorunda. alacağın cevaba istinaden bir üst makama dilek ve şikayetlerin ile başvur.


iyilikiyidir
Şef
17 Aralık 2024 15:24
Öncelikle geçmiş olsun. Bizim mesleğin vazgeçilmezi vardiya yani gece nöbeti.... Ama varsa bir hastalığımız tabii kamudaki yöneticiler bize en uygun yeri ayarlamak zorunda. Yerinizde olsam demiyecem. Yerinizdeymiş gibi anlatıyorum. Uyap Kişisel işlemler rolunüze girip evrak gönder oluştur kısmından açıklamalı ve güzel bir yazışma dili ile talebinizi iletiyor ve eki olarak SAĞLIK KURUL raporunu bekliyorsunuz uyaptan gönderiyorsunuz. 30 gün içinde işlem tesis etmek veya cevap vermek zorunda. Aynı zamanda cte ye posta yolu ile Sağlığınızın olumsuz durumda olduğunu gece çalışmadığınızı bunu idarecinize iletiniz ama sonuç almadığınız uyku düzeni bozukluğu psikolojik çökünitüye soktuğunu kendine zarar verme derecesine psikolojik boşluğa ittiğini uyaptan ta evrağı gönderdiğiniz yazın. Başınıza gelecek olumsuzluktan dolayı sorumluluğun bağlı olduğu kurumda olduğunu yaz gönder

mobingmagduru
17 Aralık 2024 15:57

Çok teşekkür ederim , Çok açıklayıcı olmuş bu yorumunuz dediginiz gibi inşllah . En yakın zamanda göndereyim. Çok saolun bu yöntem daha saglıklı olacak sanırım .

iyilikiyidir, 40 dk. önce
Öncelikle geçmiş olsun. Bizim mesleğin vazgeçilmezi vardiya yani gece nöbeti.... Ama varsa bir hastalığımız tabii kamudaki yöneticiler bize en uygun yeri ayarlamak zorunda. Yerinizde olsam demiyecem. Yerinizdeymiş gibi anlatıyorum. Uyap Kişisel işlemler rolunüze girip evrak gönder oluştur kısmından açıklamalı ve güzel bir yazışma dili ile talebinizi iletiyor ve eki olarak SAĞLIK KURUL raporunu bekliyorsunuz uyaptan gönderiyorsunuz. 30 gün içinde işlem tesis etmek veya cevap vermek zorunda. Aynı zamanda cte ye posta yolu ile Sağlığınızın olumsuz durumda olduğunu gece çalışmadığınızı bunu idarecinize iletiniz ama sonuç almadığınız uyku düzeni bozukluğu psikolojik çökünitüye soktuğunu kendine zarar verme derecesine psikolojik boşluğa ittiğini uyaptan ta evrağı gönderdiğiniz yazın. Başınıza gelecek olumsuzluktan dolayı sorumluluğun bağlı olduğu kurumda olduğunu yaz gönder

mobingmagduru
17 Aralık 2024 16:02

Benim yaşadıgım durumun , benzerini yaşıyan arkadaşlar var ise lütfen onlarda belirtsin. Bu konuda tecrübe edinmekle beraber , yaşadıgım bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelmek ve hem saglıgıma hem de çalışırken huzura kavuşmak istiyorum .

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