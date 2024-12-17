İnfaz koruma memuru gece çalışamaz raporu alırsa

Öncelikle geçmiş olsun. Bizim mesleğin vazgeçilmezi vardiya yani gece nöbeti.... Ama varsa bir hastalığımız tabii kamudaki yöneticiler bize en uygun yeri ayarlamak zorunda. Yerinizde olsam demiyecem. Yerinizdeymiş gibi anlatıyorum. Uyap Kişisel işlemler rolunüze girip evrak gönder oluştur kısmından açıklamalı ve güzel bir yazışma dili ile talebinizi iletiyor ve eki olarak SAĞLIK KURUL raporunu bekliyorsunuz uyaptan gönderiyorsunuz. 30 gün içinde işlem tesis etmek veya cevap vermek zorunda. Aynı zamanda cte ye posta yolu ile Sağlığınızın olumsuz durumda olduğunu gece çalışmadığınızı bunu idarecinize iletiniz ama sonuç almadığınız uyku düzeni bozukluğu psikolojik çökünitüye soktuğunu kendine zarar verme derecesine psikolojik boşluğa ittiğini uyaptan ta evrağı gönderdiğiniz yazın. Başınıza gelecek olumsuzluktan dolayı sorumluluğun bağlı olduğu kurumda olduğunu yaz gönder

Öncelikle geçmiş olsun. Bizim mesleğin vazgeçilmezi vardiya yani gece nöbeti.... Ama varsa bir hastalığımız tabii kamudaki yöneticiler bize en uygun yeri ayarlamak zorunda. Yerinizde olsam demiyecem. Yerinizdeymiş gibi anlatıyorum. Uyap Kişisel işlemler rolunüze girip evrak gönder oluştur kısmından açıklamalı ve güzel bir yazışma dili ile talebinizi iletiyor ve eki olarak SAĞLIK KURUL raporunu bekliyorsunuz uyaptan gönderiyorsunuz. 30 gün içinde işlem tesis etmek veya cevap vermek zorunda. Aynı zamanda cte ye posta yolu ile Sağlığınızın olumsuz durumda olduğunu gece çalışmadığınızı bunu idarecinize iletiniz ama sonuç almadığınız uyku düzeni bozukluğu psikolojik çökünitüye soktuğunu kendine zarar verme derecesine psikolojik boşluğa ittiğini uyaptan ta evrağı gönderdiğiniz yazın. Başınıza gelecek olumsuzluktan dolayı sorumluluğun bağlı olduğu kurumda olduğunu yaz gönder