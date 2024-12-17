Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 13:37

2025 yılı asgari ücreti kaç lira olacak

Bu ankete 2 saat 26 dakikada, 4 kişi oy kullandı


tegmen-kayzer
Şef
17 Aralık 2024 13:44

Benim tahminim 22500 TL


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
17 Aralık 2024 13:58

En fazla 23 bin lira olur.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
17 Aralık 2024 14:36

Memurlara da bir refah payı verilmesi lazım.


Anuşirvann
Genel Müdür
17 Aralık 2024 15:36

23 bin lirayı bir lira bile geçmez

Toplam 4 mesaj

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