Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 13:53
Ödenek talepleri neden reddediliyor

bakanlık talep edilen ödenekleri neden göndermiyor


Murathan Deniz
Memur
17 Aralık 2024 14:00
manda nerde mıntıka basmaya gideceğiz
Toplam 1 mesaj

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