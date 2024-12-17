Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Aralık 2024 15:01
KİT Yönetişim Reformu (2025 Planları)

2025 yılında TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor.

TCDD, EÜAŞ, TURASAŞ, TTK gibi 19 adet KİT yeniden yapılandırılacak.

Konu ile ilgili Mehmet Şimşek'in bir kaç kez açıklaması oldu.

Bildiklerimizi paylaşalım.

Edit : Link silindi.


Çorbacı7
Aday Memur
17 Aralık 2024 15:28
Bir sene önceki haberi paylasmissin. Bir de aynı konuyla ilgili yeni başlık açınca ne değişiyor anlamadım

dopetr
Memur
17 Aralık 2024 15:31

ovp ye göre 2025 yılının ilk çeyreginde belli olcak

Toplam 2 mesaj

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