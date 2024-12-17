Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 15:04
İşçinin başka kuruma görevlendirilmesi

merhaba

konu daha önce açılmışssa kusura bakmayın baktım bulamadım

milli eğitimde görevli bir işci Afad a görevlendirme ile çalışabilirmi kişi 2018 den sonra taşerondan kadroya geçen işcilerden görevi teknik birimde

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