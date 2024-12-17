KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Aralık 2024 15:20
Güvenlik Soruşturması Olması Gerekenden Uzun Süren Arkadaşlar

Güvenlik soruşturmasının 2 aydan fazla sürmesi normal mi?

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