KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler :


17 Aralık 2024 15:44
Dış kaynak subay alımı fyt sınav saati

Arkadaşlar yarın saat 10.00'da fyt sınavım var ilk defa gireçem tam olarak saat 10'damı orda olmam lazım yoksa daha erkenmi gitmem lazım şehir dışından gelecem ucagim saat 7 civari ankarada olacak bilgisi olan paylaşirmi

Çok Yazılan Konular

MSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanır

Sözlük

geçmişle hesaplaşma 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 34 yapay zeka 1 Deprem 1 kalp çarpıntısı 2 ulu cami 1 meze 2 piri reis 1 33 yas 1 kaplan vs aslan 1

Son Haberler

'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Cevdet Yılmaz'dan yanıtMilyon dolarlık otel mühürlendiAna sınıfı öğretmeni, veliyle tartışırken beyin kanaması geçirdiMEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladıSağlık ekiplerinin tedavisini reddetti: Ambulansı yumrukladı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)