Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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17 Aralık 2024 16:07
Yüksek disiplin kurulu

Yüksek disiplin kuruluna ihraç istemiyle sevk edildim. 2021 ocak ayında açığa alınmıştım 1 sene sonra göreve döndüm. Dün sevk evrakını tebliğ ettiler savunmam istendi. Hakkımda ifade olduğu yazıyor zaten açığa alınma sebebimde buydu. Yeni bir ifade ve soruşturma yok. Süreç hakkında bilgisi olan var mı?


manidar06
Aday Memur
17 Aralık 2024 18:45
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