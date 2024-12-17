Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Aralık 2024 17:41
2025 temmuz memur maaş zammı

Arkadaşlar benim tahminim temmuzda yüzde 10 12 arasında bir zam alacaz.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
17 Aralık 2024 18:33

Yüzde 12 13 gelir


Anuşirvann
Genel Müdür
17 Aralık 2024 18:44

10 12 arası olur

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