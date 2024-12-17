KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Aralık 2024 17:54
Halkla ilişkiler mezunları

https://t.me/halklailiskilermezunlar

Gruba gelin

Çok Yazılan Konular

Metal teknolojisi puanlarŞeker Fabrikası Bilgisayar TeknikerliğiErzincan TMO da teknisyenAdalet bakanlığı AlımElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?Elektrik teknisyenliği mi, yoksa destek personeli mi?Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı85 puana ne gelir?İŞKUR'un İş gücü Uyum Programına katılsam Adalet Bakanlığı alımına başvurabilir miyim?Önlisans güvenlik

Sözlük

piri reis 1 geçmişle hesaplaşma 3 Bugün olanlar 5 uyuyarak gerçeklerden kaçmak 2 ve kevaibe etraba 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 35 ulu cami 1 stalin 1 bitcoin 1 deprem anında kaçmak 1

Son Haberler

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde herhangi bir canlıya rastlamadıÇiğ süt fiyatına 1 Ocak'tan itibaren zam geliyorBorsa günü yükselişle tamamladıGazze'de önümüzdeki günlerde ateşkese varılabileceği iddiasıTaksicilik yapan üniversite öğrencisinin öldürülmesinde 4 tutuklama

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)