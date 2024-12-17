Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Aralık 2024 17:54
Mazaret Tayini ve 3 yıl kuralı
Milli eğitimde mazeret tayinleri yılda kaç kez yapılır hocalarım, birde 3 yıl çalıştıktan sonra il içi yer değişikliği yapınca 4. yıl il dışı yapılır mı ?

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
17 Aralık 2024 18:39

mazeret tayinleri yılda 2 kere yapılır ocak-ağustos, il içi yaptıktan sonra 4. yıl il dışı tayin isteyebilirsiniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kariyer Basamakları Yönetmeliği Neden Yayınlanmıyor?ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.Promosyon ülke geneli yapılmalıZümre Başkanlığı mantıksızlığıMüdür Yardımcılığı HakkındaUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduÇocuklar için kitap temin edeceğimiz bir kampanya düşünüyorumMaaşla ÖdüllendirmeKamu personeli iken istifa edip Meb'e atananlarKadrolu idarecilikte tayin işleri

Sözlük

kalp çarpıntısı 1 deprem anında kaçmak 1 jeremy bentham 1 33 yas 1 allahsız 5 bitcoin 1 Bugün olanlar 5 uyuyarak gerçeklerden kaçmak 2 buldum buldum 2 ve kevaibe etraba 1

Son Haberler

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde herhangi bir canlıya rastlamadıÇiğ süt fiyatına 1 Ocak'tan itibaren zam geliyorBorsa günü yükselişle tamamladıGazze'de önümüzdeki günlerde ateşkese varılabileceği iddiasıTaksicilik yapan üniversite öğrencisinin öldürülmesinde 4 tutuklama

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)