Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 19:35
Admine Tepki.
Adalet Hizmetleri Sınıfı ve sosyal haklar meselesi yerine rotasyon konusunu gündeme getiren admin arkadaşa tepki amaçlı paylaşımdır.Adalet Bakanlığında maaş başta olmak üzere o kadar sorun olmasına rağmen konudan bağımsız konulara değinmek akıl tutulması.

caliskankatip
Aday Memur
17 Aralık 2024 19:35
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caliskankatip
Aday Memur
17 Aralık 2024 19:36
Ana ekrana bu sorunları da dile getirdiğiniz başka bir paylaşım daha bekliyoruz

caliskankatip
Aday Memur
17 Aralık 2024 20:32
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Toplam 3 mesaj

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