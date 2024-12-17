Admine Tepki.

Adalet Hizmetleri Sınıfı ve sosyal haklar meselesi yerine rotasyon konusunu gündeme getiren admin arkadaşa tepki amaçlı paylaşımdır.Adalet Bakanlığında maaş başta olmak üzere o kadar sorun olmasına rağmen konudan bağımsız konulara değinmek akıl tutulması.

Adalet Hizmetleri Sınıfı ve sosyal haklar meselesi yerine rotasyon konusunu gündeme getiren admin arkadaşa tepki amaçlı paylaşımdır.Adalet Bakanlığında maaş başta olmak üzere o kadar sorun olmasına rağmen konudan bağımsız konulara değinmek akıl tutulması.