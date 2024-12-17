Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 20:19
Önlisans kpss puanı mezun olmadan kullanılabilir mi

Merhaba arkadaşlar şuanda önlisans 2. sınıf öğrencisiyim Adalet bakanlığının açacağı İKM ve katiplik alımlarına başvurmak istiyorum başvuru yapmamda herhangi bir engel var mı çünkü bölüm şartı istemiyor sadece kpss puan şartı var bazı kişiler başvurabilirsin diyor bazıları olmaz diyor net bir şekilde açıklayabilecek var mı?

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