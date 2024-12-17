Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler :


17 Aralık 2024 21:31
Sahibinden satılık..Muğla milas..Tripleks villa..
milas merkezde.. site içerisinde ve bahçeli.. brüt 300 metrekare.. 5+1.. kapalı mutfak.. ısı pompası.. ısı yalıtımlı.. dış cephe mantolamalı.. ilgilenenlere daha detaylı bilgi verebilirim.. teşekkürler..

Çok Yazılan Konular

Sözlük

yapay zeka 1 kalp çarpıntısı 1 Bugün olanlar 5 33 yas 1 ve kevaibe etraba 1 geçmişle hesaplaşma 3 ulu cami 1 piri reis 1 jeremy bentham 1 allahsız 5

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemliAYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemezİran'da doğal gaz krizi! Faaliyetler durdu, okullar tatil olduYasa dışı bahisten tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'a tahliyePortekiz Donanması Türk gemilerini tercih etti

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)