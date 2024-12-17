KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Aralık 2024 21:49
Merkezi Atama
dostlar ben 2024 orta öğretimden 80 aldım merkezi atamalarda şansımı denemek istiyorum ama nasıl tercih yapacağım bilmiyorum neyin tercihini yapıcaz orda katiplik mübaşirlik vs mi yazcak bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse çok makbule geçer iyi forumlar

SkuLL059
Aday Memur
17 Aralık 2024 23:15

merkezi atamada çok düşük orta öğretim ataması oluyor , mübaşir katip olmuyor , birkaç tane hizmetli , birkaç memur, birkaç şoför , 50 100 adet teknisyen alımı oluyor.Mezuniyetinizi bilmemekle birlikte katip mübaşir açıktan alımlarda var sanırım mülakatlı olduğu için ösym merkezide yok.

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