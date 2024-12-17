Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Aralık 2024 22:08
Şark süresi hesaplama lütfen fikir verin !
Merhabalar 19.09.2019 yılında başladığım mardin ili şark süresi 5 yıl iken, eş durumu sebebiyle ( 3yıl3ay sonra ), 16.12.2022 yılında Diyarbakır yılına atamam oldu, Diyarbakıra geldiği gün esasıyla 5 olan ilin süresi iken , 6 şubat sebebiyle olan tayin yönetmeliğinde diyarbakır ilinin şark süresi 4 yıl oldu. bu sebeb ile il personel atama listesinde adım olmaması sebebiyle personele dairenin listesine atamacı olarak adım alındı. O yıl ipka (2023) ,Gecen yıl(2024) ipka olarak talep ettim ve kabul olmuştu bu yıl ise atama döneminde tekrar geldiğinde ipka istemiyorum çift şarkım bitti hesaplarmısınız ne zaman kesmem gerekiyor deyince 2026 .4ayda bitecegini 2023 atama listesine yanlışlıkla girdiğini ilettiler ancak ben resmi listede ipkalı şekilde oluyor şaka gibi bir durum bu, sizden bir fikir istieyorum böyle birşey olabilir mi ? 5 yıldan 5 yıla geliyorum , geldigim ilde 4 yıla düşüyor ve ben atama listesine giriyorum ama girmem lazım mış ! Nasıl olucak bu durumum benim fikir sahibi olmam lazım gitsek eksik şark mı diceklerdi yani ben bir fiil 6 sene kesintisiz şark yapılmış niye sayılrmıyorum ? 2026 nisani beklersem benim şarkdaki sürem 7 yıl oluyor nasıl ben 6 yıl yaparken 7 yıl kalırak ikinci şarkı tamamlıyorum!

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