Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Aralık 2024 22:08
Şark süresi hesaplama

Merhabalar 19.09.2019 yılında başladığım mardin ili şark süresi 5 yıl iken, eş durumu sebebiyle ( 3yıl3ay sonra ), 16.12.2022 yılında Diyarbakır yılına atamam oldu, Diyarbakıra geldiği gün esasıyla 5 olan ilin süresi iken , 6 şubat sebebiyle olan tayin yönetmeliğinde diyarbakır ilinin şark süresi 4 yıl oldu. bu sebeb ile il personel atama listesinde adım olmaması sebebiyle personele dairenin listesine atamacı olarak adım alındı. O yıl ipka (2023) ,Gecen yıl(2024) ipka olarak talep ettim ve kabul olmuştu bu yıl ise atama döneminde tekrar geldiğinde ipka istemiyorum çift şarkım bitti hesaplarmısınız ne zaman kesmem gerekiyor deyince 2026 .4ayda bitecegini 2023 atama listesine yanlışlıkla girdiğini ilettiler ancak ben resmi listede ipkalı şekilde oluyor şaka gibi bir durum bu, sizden bir fikir istieyorum böyle birşey olabilir mi ? 5 yıldan 5 yıla geliyorum , geldigim ilde 4 yıla düşüyor ve ben atama listesine giriyorum ama girmem lazım mış ! Nasıl olucak bu durumum benim fikir sahibi olmam lazım gitsek eksik şark mı diceklerdi yani ben bir fiil 6 sene kesintisiz şark yapılmış niye sayılrmıyorum ? 2026 nisani beklersem benim şarkdaki sürem 7 yıl oluyor nasıl ben 6 yıl yaparken 7 yıl kalırak ikinci şarkı tamamlıyorum!


TUGAYGR
Aday Memur
18 Aralık 2024 00:28
herhangi bir bilgisi olan var mı

RedBull001
Memur
18 Aralık 2024 00:38

Tam olarak bilgi sahibi olmamakla birlikte fikir sahibi olman için söylüyorum; senin durumun aynı ilde kesintisiz şark yapan personel 2 ve 3 yıllık yerde +1, 4 yıllık yerde +2 yıl yapar mevzusuna takılmış, yani sen kesintisiz aynı ilde şark yapmamışsın, kesintisiz olmadığı için de ayrı ayrı hesaplanıyor gibi anladım. Bu hesapla mardinde eğer şark süresini tamamlasaydın diyarbakırda 3 yıl(2. Şark olduğu için 4 yıllık süresinden 1 yıl eksik) yapıp bitirecekmişsin ancak Mardinin de 4 yıla düşmesiyle mardinden de 9 ay eksiğin kalmış. Muhtemelen diyarbakırdan eksik 1 yıl mardinden eksik 9 ay olunca seni 1 yıl 9 ay sonra bitirecek kabul etmişler. Ben böyle anladım, yanlış olabilir, inşallah gönlünce olur.


RedBull001
Memur
18 Aralık 2024 00:40

Şark, şark yaptığın yerin süresini tamamlamamışsan %lik olarak alınıp hesaplanıyor.


Brse
Aday Memur
18 Aralık 2024 07:11

2. Şark kalksin


Brse
Aday Memur
18 Aralık 2024 07:13

Şark süresini hesaplayacaz diye matematikçi oldu millet.. kaldır gitsin temiz iş


TUGAYGR
Aday Memur
18 Aralık 2024 07:29
5 yıllık ilden 5 yıllık ile gelip geldigin ildeyken yasa cıkıp 4e düşüyor ama bana geldiğimde ki ile göre 5in hesabını yapıp bulundugum ildeki 4 süresi ve o an ki şartları baglatmıyor, birde seni yanlışlıkla biz o sene 2023de tayinci yapmışız diyor ! hesabı 5-4 yapıcagına 4-4 yaptık diyor
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