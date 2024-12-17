Şark süresi hesaplama

5 yıllık ilden 5 yıllık ile gelip geldigin ildeyken yasa cıkıp 4e düşüyor ama bana geldiğimde ki ile göre 5in hesabını yapıp bulundugum ildeki 4 süresi ve o an ki şartları baglatmıyor, birde seni yanlışlıkla biz o sene 2023de tayinci yapmışız diyor ! hesabı 5-4 yapıcagına 4-4 yaptık diyor

5 yıllık ilden 5 yıllık ile gelip geldigin ildeyken yasa cıkıp 4e düşüyor ama bana geldiğimde ki ile göre 5in hesabını yapıp bulundugum ildeki 4 süresi ve o an ki şartları baglatmıyor, birde seni yanlışlıkla biz o sene 2023de tayinci yapmışız diyor ! hesabı 5-4 yapıcagına 4-4 yaptık diyor