KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Aralık 2024 23:00
Güzellik alanında seminer verebilmek için ne yapmam gerekir

Lise bölümüm güzellik, kpss de kendi alanimda 9. oldum. Uniyi yarıda bırakmak zorunda kaldım, açıktan devam şu an. Güzellik alanında seminerler veremez miyim, bunun için hangi eğitimleri almam gerekir bilginiz var mı

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