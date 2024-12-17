KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Aralık 2024 23:02
Merkezi Alımda Sözleşmeli Pozizyonlar

Arkadaşlar internette merkezi atamada yalnızca kadrolu memur alınır deniliyor fakat geçmiş merkezi alımlarda memurlarnet tercih robotunda bazı kurumlarin sözleşmeli aldiğını gördüm hatta sözleşmeli şeklinde yayınlanan bir pozizyonun tercih kodunu ilgili kılavuzda da arattığımda koda ait sınıf ve kadro derecesi sütununun boş olduğunu gördüm. Kadrolu olanlarda sınıf ve derece belirtilmiş. Kadrolu ve sözleşmeli karma alınmaya başlanmış sanırım.

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