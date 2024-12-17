Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 23:26
Yargı Çalışanları için Sınıf Oluşturulması.
Admin E.Kayı Han bey yargı çalışanları ile ilgili adliyede ki iş yükünden, en düşük memur maaşının Zabıt katiblerinin aldığından, bir hizmet sınıfı kurulmasının artık gerekliliğinden bahseden bir ana sayfa çalışması yapılması için memurlar net moderatörleri ile iletişime geçerseniz yargı çalışanları icin en azından bir ses olacaktır.

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