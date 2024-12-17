Yargı Çalışanları için Sınıf Oluşturulması.

Admin E.Kayı Han bey yargı çalışanları ile ilgili adliyede ki iş yükünden, en düşük memur maaşının Zabıt katiblerinin aldığından, bir hizmet sınıfı kurulmasının artık gerekliliğinden bahseden bir ana sayfa çalışması yapılması için memurlar net moderatörleri ile iletişime geçerseniz yargı çalışanları icin en azından bir ses olacaktır.

Admin E.Kayı Han bey yargı çalışanları ile ilgili adliyede ki iş yükünden, en düşük memur maaşının Zabıt katiblerinin aldığından, bir hizmet sınıfı kurulmasının artık gerekliliğinden bahseden bir ana sayfa çalışması yapılması için memurlar net moderatörleri ile iletişime geçerseniz yargı çalışanları icin en azından bir ses olacaktır.